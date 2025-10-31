Taron Egerton nel poliziesco Kockroach con Channing Tatum e Zazie Beetz

Il vincitore del Golden Globe Taron Egerton (Carry-On) si unisce a Channing Tatum e Zazie Beetz in Kockroach, il film poliziesco ambientato a New York, prodotto da Andrew Lazar ( American Sniper ) e Kevin Frakes ( Hereditary ). Egerton sostituisce Oscar Isaac, annunciato a fine agosto ma escluso a causa di impegni. Lazar ha descritto oggi il film come sullo stile di Quei bravi ragazzi e Scarface. La sinossi recita: “Kockroach è la storia di un misterioso straniero che affronta la malavita di New York, trasformandosi in un boss della malavita più grande della vita in una città dove il potere è tutto”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it