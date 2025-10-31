Tardelli | Spalletti farà bene se riuscirà a respingere le pressioni che il suo predecessore ha dovuto subire da parte della dirigenza
Nel suo editoriale pubblicato su La Stampa, Marco Tardelli analizza il momento della Juventus e il ruolo centrale che Dusan Vlahovic avrà nel progetto tecnico di Luciano Spalletti. L’analisi di Tardelli. “Via Igor Tudor, dentro Massimo Brambilla per una sera e la Juventus è tornata alla vittoria dopo 46 giorni. Vlahovic sblocca la partita su rigore e si conferma il goleador della squadra bianconera, facendo anche dichiarazioni da leader alle quali non eravamo abituati, attraverso cui ha distribuito responsabilità e colpe fra tutti per questa prima parte di stagione inferiore alle aspettative, proteggendo il suo allenatore appena esonerato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Scopri altri approfondimenti
#Tardelli: “#Spalletti farà bene se riuscirà a respingere le pressioni che il suo predecessore ha dovuto subire da parte della dirigenza” Su La Stampa: "Lo conosco poco ma sono certo che è la sfida che cercava per dimenticare un percorso che non è sembrato - facebook.com Vai su Facebook
Tardelli: “Spalletti farà bene se riuscirà a respingere le pressioni che il suo predecessore ha dovuto subire da parte della dirigenza” - Marco Tardelli analizza il momento della Juventus dopo l'ingaggio di Spalletti: ecco il suo pensiero anche su Vlahovic ... Lo riporta ilnapolista.it
Spalletti è il nuovo Carmelo Bene - È Spalletti Luciano da Certaldo, un uomo che per campare ha dapprima condotto un’onesta carriera da ... Scrive calciomercato.com