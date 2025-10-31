Nel suo editoriale pubblicato su La Stampa, Marco Tardelli analizza il momento della Juventus e il ruolo centrale che Dusan Vlahovic avrà nel progetto tecnico di Luciano Spalletti. L’analisi di Tardelli. “Via Igor Tudor, dentro Massimo Brambilla per una sera e la Juventus è tornata alla vittoria dopo 46 giorni. Vlahovic sblocca la partita su rigore e si conferma il goleador della squadra bianconera, facendo anche dichiarazioni da leader alle quali non eravamo abituati, attraverso cui ha distribuito responsabilità e colpe fra tutti per questa prima parte di stagione inferiore alle aspettative, proteggendo il suo allenatore appena esonerato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Tardelli: "Spalletti farà bene se riuscirà a respingere le pressioni che il suo predecessore ha dovuto subire da parte della dirigenza"