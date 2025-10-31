Tardelli | Se Spalletti vuole avere successo alla Juve non dovrà lasciare che la dirigenza… Il consiglio al tecnico
Tardelli: «Se Spalletti vuole avere successo alla Juve non dovrà lasciare che la dirigenza.». Il consiglio al tecnico da parte dell’ex bianconero. Il momento della Juventus è delicato, segnato da un fondamentale cambio in panchina e dalla disperata ricerca di una nuova identità. La recente vittoria contro l’Udinese, un successo cruciale arrivato dopo ben 46 giorni di digiuno, e l’ormai ufficializzato ingaggio di Luciano Spalletti come nuova guida tecnica sono inevitabilmente i temi caldi nell’ambiente bianconero. A commentare questa complessa fase di transizione, dalle colonne autorevoli de “La Stampa”, è una voce leggendaria del mondo juventino e della Nazionale: Marco Tardelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
