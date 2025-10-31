Taranto | operatrice sociosanitaria brutalmente aggredita durante il servizio in ospedale Ieri sera

I sindacati hanno scritto al prefetto. Fare fronte alla violenza nei confronti degli operatori sanitari, a Taranto è un’emergenza. Ieri sera nell’ospedale “Santissima Annunziata” una nuova aggressione, descritta come brutale, da parte di parenti di una paziente deceduta per arresto cardiaco, nei confronti di una Oss in servizio nel reparto di chirurgia generale.   L'articolo Taranto: operatrice sociosanitaria brutalmente aggredita durante il servizio in ospedale Ieri sera proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

