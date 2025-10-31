Tar Salerno | esclusa la lista Roberto Fico Presidente dalla circoscrizione di Avellino

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno rigetta il ricorso: troppe firme a sostegno della lista. Superato il limite imposto dalla legge regionale. La decisione del Tar Campania, sezione di Salerno. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione di Salerno ha pubblicato oggi, 31 ottobre 2025, la sentenza con cui ha escluso la lista “Roberto Fico Presidente” dalla circoscrizione di Avellino, rigettando il ricorso presentato da Luigi Famiglietti, Silvana Acierno e Franco Fiordellisi. I tre ricorrenti avevano impugnato il provvedimento di ricusazione della lista, emanato lo scorso 25 ottobre 2025 dall’ Ufficio elettorale circoscrizionale di Avellino, che aveva dichiarato non valida la lista per eccesso di sottoscrizioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it