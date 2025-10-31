Tappa in rosa con Francesca Sogari

Ilrestodelcarlino.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la partenza del campionato Regionale di serie D femminile, con tredici squadre modenesi, si è completato il quadro delle formazioni della nostra provincia in lizza per il Top Volley, il Trofeo virtuale de il Resto del Carlino che premia i bomber delle squadre modenesi: curiosamente, è proprio femminile la prima vittoria di Tappa "completa", con il successo di Francesca Sogari, (foto), 19enne giocatrice di una Basser Volley COM Modena che torna a puntare alla serie C. Il successo della giovanissima Sogari, che vince la terza tappa con 29 punti, potrebbe essere un segnale di "cambiamento del vento" nelle classifiche del Top Volley, visto che 37 vittorie di Tappa della passata stagione, solo otto sono state di ragazze, con l’ultimo successo femminile non in coabitazione che risale addirittura a sette mesi, con il primato conquistato da Martina Montanari dello studio Logica 2 Invicta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tappa in rosa con francesca sogari

© Ilrestodelcarlino.it - Tappa in rosa con Francesca Sogari

Approfondisci con queste news

tappa rosa francesca sogariTappa in rosa con Francesca Sogari - Con la partenza del campionato Regionale di serie D femminile, con tredici squadre modenesi, si è completato il quadro ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tappa Rosa Francesca Sogari