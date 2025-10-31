Con la partenza del campionato Regionale di serie D femminile, con tredici squadre modenesi, si è completato il quadro delle formazioni della nostra provincia in lizza per il Top Volley, il Trofeo virtuale de il Resto del Carlino che premia i bomber delle squadre modenesi: curiosamente, è proprio femminile la prima vittoria di Tappa "completa", con il successo di Francesca Sogari, (foto), 19enne giocatrice di una Basser Volley COM Modena che torna a puntare alla serie C. Il successo della giovanissima Sogari, che vince la terza tappa con 29 punti, potrebbe essere un segnale di "cambiamento del vento" nelle classifiche del Top Volley, visto che 37 vittorie di Tappa della passata stagione, solo otto sono state di ragazze, con l’ultimo successo femminile non in coabitazione che risale addirittura a sette mesi, con il primato conquistato da Martina Montanari dello studio Logica 2 Invicta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tappa in rosa con Francesca Sogari