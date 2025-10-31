Ginevra, 31 ott. (AdnkronosAfp) - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres si è detto "molto preoccupato" per la situazione post-elettorale in Tanzania e ha chiesto un'"indagine accurata e imparziale" dopo le accuse di violenze durante le manifestazioni. Lo ha reso noto il suo portavoce in un comunicato. Il segretario generale "sottolinea l'importanza cruciale di garantire i diritti fondamentali, in particolare quello di riunirsi pacificamente, la libertà di espressione e l'accesso all'informazione. Chiede un'indagine approfondita e imparziale sulle accuse di uso eccessivo della forza", ha affermato Stéphane Dujarric in un comunicato in cui invita tutte le parti alla "moderazione" e a "impedire ogni ulteriore escalation". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tanzania: Guterres, 'molto preoccupato per violenze, avviare indagine indipendente'