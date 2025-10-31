Troppo brutta per essere vera, la Pallacanestro Reggiana deve assolutamente lasciarsi alle spalle le sconfitte con Napoli e Cibona Zagabria e ripartire. Il calendario propone infatti quattro sfide in sette giorni: un tour de force mai visto in tempi recenti. Si inizia domenica con l’Olimpia Milano che arriverà al PalaBigi alle 18, poi già martedì i biancorossi dovranno tornare in campo per un impegno di Fiba Europe Cup. Alle 20 in via Guasco arriva Digione: un match importantissimo in ottica qualificazione. La Lega Basket ha poi previsto il turno infrasettimanale (proprio in un bel periodo per i biancorossi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tante ali, ma Reggio non decolla. Con un solo centro la squadra fatica