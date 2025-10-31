Tamponamento nella galleria del Risorgimento due i feriti e disagi alla circolazione

ANCONA - E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle 10, all'interno della galleria del Risorgimento. Il tamponamento ha coinvolto due mezzi. Ad avere la peggio un uomo ed una donna che sono rimasti feriti e sono stati accompagnati in ospedale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it