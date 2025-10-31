Tamburi maxi plusvalenza da Bending Spoons

Quotidiano.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tamburi Investment Partners (Tip), sulla base della valutazione riconosciuta nel round da 710 milioni di dollari di Bending Spoons chiuso ieri, ha comunicato che la sua partecipazione del 3,3% nella tech company milanese vale circa 300 milioni di euro ed è pari a poco meno del 20% della capitalizzazione di Borsa del gruppo. Nel corso dell’operazione, Tip ha ceduto meno del 9% della propria partecipazione (pari a circa lo 0,2% delle quote di Bending Spoons in circolazione), incassando circa 27 milioni di euro – 20 volte il costo iniziale – e realizzando una plusvalenza superiore a 25 milioni. La società ha precisato che la cessione, di entità limitata, è stata effettuata "non perché si ritenga che la valutazione rappresenti un punto di arrivo, ma per mostrare agli stakeholder la concreta realizzazione, seppur parziale, di un investimento pluriennale", specifica la nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

tamburi maxi plusvalenza da bending spoons

© Quotidiano.net - Tamburi, maxi plusvalenza da Bending Spoons

Approfondisci con queste news

tamburi maxi plusvalenza bendingTamburi, maxi plusvalenza da Bending Spoons - Tamburi Investment Partners (Tip), sulla base della valutazione riconosciuta nel round da 710 milioni di dollari di Bending Spoons ... Riporta quotidiano.net

tamburi maxi plusvalenza bendingBending Spoons, Tamburi valorizza il 9% delle sue quote con maxi-plusvalenza: ecco quanto vale ora il pacchetto - In una nota Tip specifica che la valorizzazione parziale ha fruttato 27 milioni, con oltre 25 milioni di plusvalenza. Si legge su milanofinanza.it

tamburi maxi plusvalenza bendingBending Spoons, Tamburi cede circa 9% della sua quota, plusvalenza oltre 25 mln - Tamburi Investment Partners ha ceduto una parte della quota detenuta in Bending Spoons, pari a meno del 9% della partecipazione complessiva, per circa 27 milioni di euro, con una ... Secondo it.investing.com

Cerca Video su questo argomento: Tamburi Maxi Plusvalenza Bending