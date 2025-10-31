Tamburi maxi plusvalenza da Bending Spoons
Tamburi Investment Partners (Tip), sulla base della valutazione riconosciuta nel round da 710 milioni di dollari di Bending Spoons chiuso ieri, ha comunicato che la sua partecipazione del 3,3% nella tech company milanese vale circa 300 milioni di euro ed è pari a poco meno del 20% della capitalizzazione di Borsa del gruppo. Nel corso dell’operazione, Tip ha ceduto meno del 9% della propria partecipazione (pari a circa lo 0,2% delle quote di Bending Spoons in circolazione), incassando circa 27 milioni di euro – 20 volte il costo iniziale – e realizzando una plusvalenza superiore a 25 milioni. La società ha precisato che la cessione, di entità limitata, è stata effettuata "non perché si ritenga che la valutazione rappresenti un punto di arrivo, ma per mostrare agli stakeholder la concreta realizzazione, seppur parziale, di un investimento pluriennale", specifica la nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
