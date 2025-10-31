Talk to Me | Una serie spin-off esclusiva per visori XR Meta Quest è ufficialmente in lavorazione!
Meta e la nuova entità di storytelling XRTV, fondata dai fratelli Philippou di Racka Racka, hanno unito le forze per un progetto imperdibile: una serie TV spinoff live-action in 3D ambientata nell’universo dell’acclamato horror di A24, “Talk to Me”. Questa serie, attualmente senza titolo, promette di portare l’orrore direttamente nel tuo salotto. Sarà composta da sei episodi immersivi di mezz’ora e sarà disponibile esclusivamente per i visori Meta Quest. Un horror XR ispirato a ‘Euphoria’. La trama seguirà un gruppo di giovani che inseguono la festa definitiva su un’isola europea. Lì scopriranno la famigerata “Mano”, la connessione sovrannaturale che si rivelerà una “droga” molto più letale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
