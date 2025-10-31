TALE E QUALE SHOW SEMIFINALE | IMITAZIONI E QUARTO GIUDICE DELLO SHOW DI RAI1

Una serata decisiva. Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti e in onda venerdì 31 ottobre alle 21.30 su Rai1, è g iunto alla penultima puntata. I 12 protagonisti del talent show di Conti sono chiamati a conquistare punti fondamentali nella corsa al titolo di Campione 2025 in palio venerdì 7 novembre. Sette giorni a trionfare è stata Maryna, applauditissima per la sua intensa interpretazione di Christina Aguilera in ‘Hurt’. A completare il podio Tony Maiello e, a pari punti, Antonella Fiordelisi e Pamela Petrarolo. In classifica provvisoria guida Pamela Petrarolo, seguita da Tony Maiello e Samuele Cavallo. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - TALE E QUALE SHOW, SEMIFINALE: IMITAZIONI E QUARTO GIUDICE DELLO SHOW DI RAI1

