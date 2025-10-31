Tale e Quale Show | semifinale decisiva con sorprese e colpi di scena

La serata del 31 ottobre si preannuncia decisiva per i protagonisti di Tale e Quale Show, il varietà di successo condotto da Carlo Conti, in onda alle 21.30 su Rai1. Il programma, amatissimo dal pubblico per le sue spettacolari trasformazioni, entra infatti nella fase cruciale: la semifinale, penultima tappa prima della grande finale del 7 novembre, che decreterà il Campione 2025. Una corsa serrata verso la finale. Dopo settimane di sfide e performance emozionanti, la classifica provvisoria vede Pamela Petrarolo in testa, seguita da Tony Maiello e Samuele Cavallo. Tuttavia, i distacchi tra i concorrenti sono minimi e tutto può ancora cambiare. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Tale e Quale Show: semifinale decisiva con sorprese e colpi di scena

Altri contenuti sullo stesso argomento

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con #taleequaleshow Secondo voi chi arriverà sul podio? domani in prima serata su Rai1 e RaiPlay - X Vai su X

E' Sergio Friscia il giurato speciale della sesta puntata di Tale e Quale Show condotto su Rai Uno da Carlo Conti - facebook.com Vai su Facebook

Tale e Quale Show, semifinale di fuoco: imitazioni e bagarre in classifica. Cosa vedremo (e chi vince) - Carlo Conti guida i concorrenti verso la finale: duetti impossibili e la corsa al titolo di Campione 2025 si fa infuocata. Riporta libero.it