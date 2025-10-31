Tale e Quale Show Carlo Conti conduce la penultima puntata Sergio Friscia giudice ospite

contiROMA – Una puntata decisiva: a “Tale e Quale Show” – il varietà condotto da Carlo Conti e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda stasera alle 21.30 su Rai 1 – i 12 protagonisti sono chiamati a conquistare punti fondamentali nella corsa al titolo di ‘Campione 2025’ in palio venerdì 7 novembre. Sette giorni a trionfare è stata Maryna, applauditissima per la sua intensa interpretazione di Christina Aguilera in ‘Hurt’. A completare il podio Tony Maiello e, a pari punti, Antonella Fiordelisi e Pamela Petrarolo. In classifica provvisoria guida Pamela Petrarolo, seguita da Tony Maiello e Samuele Cavallo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Tale e Quale Show”, Carlo Conti conduce la penultima puntata. Sergio Friscia giudice ospite

