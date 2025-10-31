Tale e Quale Show 2025 stasera su Rai 1 | cast classifica e imitazioni della sesta puntata | 31 ottobre

Tale e Quale Show 2025, il varietà campione d’ascolti presentato da Carlo Conti torna anche nella notte di Halloween con una puntata che si preannuncia imperdibile! Scopriamo le anticipazioni, la giuria, i concorrenti e le imitazioni della puntata di stasera, venerdì 31 ottobre 2025. Tale e Quale Show 2025, stasera la sesta puntata su Rai 1: in giuria arriva Sergio Friscia. Stasera, 31 ottobre 2025, dalle 21.30 appuntamento con “ Tale e Quale Show “, il programma condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. La puntata di stasera si preannuncia decisiva, visto che i 12 concorrenti vip che compongono il cast sono chiamati a conquistare punti fondamentali per la finale della prossima settimana che decreterà il titolo di ‘Campione 2025’. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tale e Quale Show 2025, stasera su Rai 1: cast, classifica e imitazioni della sesta puntata | 31 ottobre

