Tale e Quale Show 2025 sesta puntata deludente | esibizioni finora da dimenticare

In perfetto tema Halloween, la sesta puntata di Tale e Quale Show 2025 è da paura. Il motivo? Delle esibizioni portate in scena finora, nessuna merita di essere ricordata; anzi, è bene dimenticare in fretta e furia. La gara. Nuovo quarto giudice: insieme ai titolari Cristiano Malgioglio (travestito da ‘sposa cadavere’ per la sera di Halloween), Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, c’è Sergio Friscia. pic.twitter.comdRC2AmnON1 — trashtvstellare? (@videotvstellare) October 31, 2025 Maryna. Apre la vincitrice della quinta puntata, Maryna, in versione Serena Brancale con Anema e core. “All’inizio c’era qualcosa, ma poi ho perso sia l’anema che il core”, sentenzia Malgioglio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Tale e Quale Show 2025, sesta puntata deludente: esibizioni finora da dimenticare

