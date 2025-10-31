Tale e Quale Show 2025 Maryna Brancale apre la sesta puntata
La gara. Nuovo quarto giudice: insieme ai titolari Cristiano Malgioglio (travestito da ‘sposa cadavere’ per la sera di Halloween), Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, c’è Sergio Friscia. Maryna. Apre la vincitrice della quinta puntata, Maryna, in versione Serena Brancale con Anema e core. “All’inizio c’era qualcosa, ma poi ho perso sia l’anema che il core”, sentenzia Malgioglio. “Tu le azzecchi tutte. Sei stata veramente brava”, commenta invece la Marcuzzi. “Forse lei (la Brancale, ndDM) ha più potenza nella voce”, sottolinea Panariello. “Complimenti al trucco”, chiosa Friscia. “Italo-americano, dammi un bacio su un taxi cabrio Un bacio che s'adda veré”? Maryna interpreta Serena Brancale a #taleequaleshow pic. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Approfondisci con queste news
Io penso positivo... perché oggi è venerdì e c'è #TaleeQualeShow Quarto giudice Sergio Friscia. #Rai1 #CarloConti Sergio Friscia - facebook.com Vai su Facebook
Tutto pronto per un nuovo appuntamento con #taleequaleshow Secondo voi chi arriverà sul podio? domani in prima serata su Rai1 e RaiPlay - X Vai su X
Tale e Quale: Maryna imita Serena Brancale (video) - Nella sesta puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 31 ottobre 2025, Marina Valdemoro Maino, in arte Maryna imita Serena Brancale cantando Anema e core. Segnala radiomusik.it
Maryna (Marina Valdemoro Maino) imita Serena Brancale a Tale e quale show/ Verso il successo-bis? - Maryna (Marina Valdemoro Maino) imita Serena Brancale a Tale e quale show: dal boom con Christina Aguilera ad una nuova sfida complicatissima ... Si legge su ilsussidiario.net
Maryna, gli inizi su Youtube, la laurea, l'amore per il manager, l'avventura a Tale e Quale e il sogno da piccola: «Volevo fare la suora» - Tra i protagonisti c'è Maryna, vincitrice della scorsa puntata con la "sua" Christina Aguilera. Da leggo.it