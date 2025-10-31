Tale e Quale Show 2025 Maryna Brancale apre la sesta puntata

La gara. Nuovo quarto giudice: insieme ai titolari Cristiano Malgioglio (travestito da ‘sposa cadavere’ per la sera di Halloween), Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, c’è Sergio Friscia. Maryna. Apre la vincitrice della quinta puntata, Maryna, in versione Serena Brancale con Anema e core. “All’inizio c’era qualcosa, ma poi ho perso sia l’anema che il core”, sentenzia Malgioglio. “Tu le azzecchi tutte. Sei stata veramente brava”, commenta invece la Marcuzzi. “Forse lei (la Brancale, ndDM) ha più potenza nella voce”, sottolinea Panariello. “Complimenti al trucco”, chiosa Friscia. “Italo-americano, dammi un bacio su un taxi cabrio Un bacio che s'adda veré”? Maryna interpreta Serena Brancale a #taleequaleshow pic. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Tale e Quale Show 2025, Maryna/Brancale apre la sesta puntata

