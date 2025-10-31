Tale e Quale Show 2025 il Diodato di Samuele Cavallo salva la sesta puntata e vince a pari merito con Insinna-Cirilli

In perfetto tema Halloween, la sesta puntata di Tale e Quale Show 2025 è da paura. Il motivo? Delle dieci esibizioni portate in scena, si salva appena Samuele Cavallo con il suo Diodato, che non a caso si aggiudica la serata, a pari merito con l’improbabile duo Flavio Insinna e Gabriele Cirilli in Frankenstein e Mercoledì. Per il resto, archivieremmo in fretta e furia tutto nel dimenticatoio. Ecco il resoconto. La gara. Nuovo quarto giudice: insieme ai titolari Cristiano Malgioglio (travestito da ‘sposa cadavere’ per la sera di Halloween), Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, c’è Sergio Friscia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Tale e Quale Show 2025, il Diodato di Samuele Cavallo salva la sesta puntata e vince a pari merito con Insinna-Cirilli

