Tale e Quale Show 2025 | anticipazioni ospiti e imitazioni di oggi 31 ottobre

. Questa sera, venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti va in onda la sesta puntata di Tale e Quale Show 2025, il varietà giunto alla 15esima edizione. Tanti nuovi concorrenti, pronti a sfidarsi a colpi di imitazioni. Tra le novità di questa edizione alcuni concorrenti che gareggeranno in coppia. Di seguito le anticipazioni e le imitazioni di oggi. Anticipazioni e concorrenti. Assistiti dai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli, i concorrenti di questa edizione sono pronti a darsi battaglia a colpi di imitazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 31 ottobre

Leggi anche questi approfondimenti

Ancora tante trasformazioni sul palco di Tale e Quale Show: Carlo Conti e il suo cast ci aspettano questa sera alle 21.30 su Rai1, per una serata accessibile con sottotitoli a pagina 777 di Televideo a cura di #RaiPubblicaUtilità. - facebook.com Vai su Facebook

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con #taleequaleshow Secondo voi chi arriverà sul podio? domani in prima serata su Rai1 e RaiPlay - X Vai su X

Tale e Quale Show 2025, stasera su Rai 1: cast, classifica e imitazioni della sesta puntata | 31 ottobre - Nuovo appuntamento con Tale e Quale Show 2025 stasera su Rai1: scopriamo il cast e le imitazioni del 31 ottobre. Segnala superguidatv.it

Anticipazioni sesta puntata Tale e Quale Show 2025 - Ecco quali sono le imitazioni della puntata di venerdì 31 ottobre e la classifica finora, ... Da mam-e.it

Tale e Quale Show, anticipazioni 31 ottobre 2025: imitazioni, ospiti e scaletta - Stasera (31 ottobre 2025) va in onda su Rai 1 la penultima puntata del programma condotto da Carlo Conti. Secondo msn.com