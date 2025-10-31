Tale e quale le imitazioni del 31 ottobre | Pamela Petrarolo sarà Fiorella Mannoia Carmen Di Pietro si trasforma in Boy George

Una serata decisiva: a Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda stasera 31 ottobre a partire alle 21.30 su Rai 1: i 12 protagonisti sono chiamati a conquistare punti fondamentali nella corsa al titolo di Campione 2025, in palio venerdì 7 novembre. Sette giorni a trionfare è stata Maryna, applauditissima per la sua intensa interpretazione di Christina Aguilera in Hurt. A completare il podio Tony Maiello ed, a pari punti, Antonella Fiordelisi e Pamela Petrarolo. In classifica provvisoria guida Pamela Petrarolo, seguita da Tony Maiello e Samuele Cavallo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tale e quale, le imitazioni del 31 ottobre: Pamela Petrarolo sarà Fiorella Mannoia, Carmen Di Pietro si trasforma in Boy George

Altri contenuti sullo stesso argomento

Maryna ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show con l’esibizione della canzone Hurt, nei panni di Christina Aguilera La classifica completa stilata alla fine della serata e le imitazioni della prossima settimana: https://fanpa.ge/k0Vcb. - facebook.com Vai su Facebook

Tale e Quale Show 2025, stasera su Rai 1: cast, classifica e imitazioni della sesta puntata | 31 ottobre - Nuovo appuntamento con Tale e Quale Show 2025 stasera su Rai1: scopriamo il cast e le imitazioni del 31 ottobre. Riporta superguidatv.it

Tale e Quale Show, semifinale di fuoco: imitazioni e bagarre in classifica. Cosa vedremo (e chi vince) - Carlo Conti guida i concorrenti verso la finale: duetti impossibili e la corsa al titolo di Campione 2025 si fa infuocata. Si legge su libero.it

Anticipazioni Tale e Quale Show del 31 ottobre, le imitazioni della sesta puntata - Sesta puntata per “Tale e Quale Show”: le imitazioni annunciate e il giudice speciale della serata del 31 ottobre ... Come scrive dilei.it