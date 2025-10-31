Tale e quale le imitazioni del 31 ottobre | Pamela Petrarolo sarà Fiorella Mannoia Carmen Di Pietro si trasforma in Boy George

Una serata decisiva: a Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda stasera 31 ottobre a partire alle 21.30 su Rai 1: i 12 protagonisti sono chiamati a conquistare punti fondamentali nella corsa al titolo di Campione 2025, in palio venerdì 7 novembre.  Sette giorni a trionfare è stata Maryna, applauditissima per la sua intensa interpretazione di Christina Aguilera in Hurt. A completare il podio Tony Maiello ed, a pari punti, Antonella Fiordelisi e Pamela Petrarolo. In classifica provvisoria guida Pamela Petrarolo, seguita da Tony Maiello e Samuele Cavallo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

