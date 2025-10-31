Take-Two di GTA 6 ha licenziato decine di sviluppatori dopo che hanno provato a sindacalizzarsi

Take-Two Interactive, la compagnia madre di Rockstar Games e dunque del colosso ed attesissimo GTA 6, è finita al centro di una bufera mediatica dopo aver licenziato decine di sviluppatori accusati di voler formare un sindacato. Secondo l’Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB), tra i 30 e i 40 dipendenti coinvolti, tutti appartenevano a una chat privata su Discord dedicata alla sindacalizzazione e si trovavano negli studi del Regno Unito e del Canada. La notizia è stata diffusa da Bloomberg tramite il giornalista Jason Schreier (grazie ad Investing ), che ha raccolto le dichiarazioni del presidente dell’IWGB, Alex Marshall, durissimo nel suo commento: “Rockstar ha appena compiuto uno degli atti di repressione sindacale più palesi e spietati nella storia dell’industria videoludica. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Take-Two di GTA 6 ha licenziato decine di sviluppatori dopo che hanno provato a sindacalizzarsi

