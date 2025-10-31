Tajani su Riforma giustizia | È giornata storica – Il video
(Agenzia Vista) Niger, 31 ottobre 2025 "Quella di oggi è una giornata "storica". Così il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato da Niamey, in Niger, l'approvazione in via definitiva della riforma della giustizia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Zuppa di Porro Questa cosa della Corte dei Conti sul Ponte è pazzesca. Meloni e Salvini insieme a testa bassa, e Tajani pure. Oggi riforma della giustizia. Parla Mantovano. Prodi contro Schlein. Albanese assurda. Nuovi raid a Gaza. I morti di Rio e La fed abb - facebook.com Vai su Facebook
Il Senato approva la riforma della giustizia: Tajani inneggia a Berlusconi, l'opposizione mostra cartelli Sì alla riforma costituzionale con 112 sì, fra applausi della maggioranza, proteste dell'opposizione e l'annuncio del referendum - X Vai su X
Tajani su Riforma giustizia: È giornata storica - (Agenzia Vista) Niger, 31 ottobre 2025 "Quella di oggi è una giornata "storica". Segnala msn.com
Tajani su Riforma giustizia: È giornata storica – Il video - Così il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato da Niamey, in Niger, l'approvazione in via definitiva dell ... Da open.online
Tajani su riforma giustizia "Giornata storica" - "E' una giornata storica", quella della giustizia è una riforma al servizio del cittadino. Lo riporta msn.com