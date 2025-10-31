Taiwan Cina | Riunificazione tendenza inarrestabile Usa siano cauti

Stati Uniti e Cina tornano a dialogare. Donald Trump, dopo il vertice in Corea del Sud con Xi Jinping, ha annunciato di aver raggiunto un accordo commerciale con Pechino che dovrebbe essere ufficializzato “molto presto”. Al tempo stesso il ministro della Difesa cinese Dong Jun e l’omologo americano Pete Hegseth si sono incontrati in Malesia. Il rappresentante asiatico in questa occasione ha ribadito che la riunificazione della Cina e di Taiwan è una “tendenza storica inarrestabile” e ha esortato gli Usa a essere cauti nelle loro parole e azioni sulla questione. “Ci auguriamo che gli Stati Uniti traducano in azioni concrete le loro dichiarazioni di non contenere la Cina e di non cercare il conflitto, e collaborino per infondere energia positiva nella pace e nella sicurezza regionale e globale”, si legge in una dichiarazione del ministero della Difesa cinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

