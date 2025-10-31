Taglio del nastro per il supermercato | nuova vita dopo un restyling da 300mila euro

Inaugurato oggi a Cervia il supermercato Coop, in Via Geltrude Mazzotti Carli 8, completamente rinnovato dopo i lavori di restyling avviati a inizio ottobre e condotti a negozio aperto. Il negozio, aperto a ottobre 2016, è stato oggetto di un intervento mirato, pensato per offrire a soci e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it