Tagli ai Comuni montani | Così si rinuncia alla storia
Taglio dei Comuni montani. I nuovi criteri di montanità e pendenza indicati in una bozza redatta dalla Commissione di esperti nominata dal ministro Calderoli porteranno alla riduzione degli enti spezzini montani. Il grido d’allarme è lanciato dad Davide Natale consigliere regionale del Partito Democratico. "Il governo e Regione Liguria sono pronti a tagliare Borghetto Vara, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Pignone, Sesta Godano e Rocchetta – spiega – dalla lista dei Comuni montani. Secondo i nuovi criteri di ‘montanità’ e pendenza rimarrebbero soltanto Maissana, Zignago e Varese Ligure. 🔗 Leggi su Lanazione.it
