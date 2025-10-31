Per la quinta edizione consecutiva dei Campionati Mondiali il taekwondo italiano ha conquistato almeno una medaglia, facendo sempre leva sul binomio stellare composto da Vito Dell’Aquila e Simone Alessio. Le due stelle azzurre si sono alternate sul podio iridato dal 2017 in poi, con il pugliese oro a Guadalajara 2022 e bronzo a Muju 2017 mentre il calabrese ha collezionato due titoli (Manchester 2019 nei -74 kg e Baku 2023 nei -80 kg) prima dell’argento di quest’anno a Wuxi. Alessio ha assorbito senza troppi patemi il salto di categoria per questo nuovo ciclo olimpico verso Los Angeles 2028, dimostrandosi subito estremamente competitivo anche tra i pesi massimi e arrivando molto vicino alla medaglia d’oro mondiale nei -87 kg dopo un torneo di alto livello che chiude positivamente una stagione da quattro primi e due secondi posti su sei eventi disputati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Taekwondo, Italia salvata dalla medaglia di Alessio ai Mondiali. Segnali contrastanti tra le seconde linee