Taekwondo Italia salvata dalla medaglia di Alessio ai Mondiali Segnali contrastanti tra le seconde linee
Per la quinta edizione consecutiva dei Campionati Mondiali il taekwondo italiano ha conquistato almeno una medaglia, facendo sempre leva sul binomio stellare composto da Vito Dell’Aquila e Simone Alessio. Le due stelle azzurre si sono alternate sul podio iridato dal 2017 in poi, con il pugliese oro a Guadalajara 2022 e bronzo a Muju 2017 mentre il calabrese ha collezionato due titoli (Manchester 2019 nei -74 kg e Baku 2023 nei -80 kg) prima dell’argento di quest’anno a Wuxi. Alessio ha assorbito senza troppi patemi il salto di categoria per questo nuovo ciclo olimpico verso Los Angeles 2028, dimostrandosi subito estremamente competitivo anche tra i pesi massimi e arrivando molto vicino alla medaglia d’oro mondiale nei -87 kg dopo un torneo di alto livello che chiude positivamente una stagione da quattro primi e due secondi posti su sei eventi disputati. 🔗 Leggi su Oasport.it
