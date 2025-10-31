Sylla e Orro non giocano in Turchia il campionato va in pausa | quando tornano e prossime avversarie

La Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, si sta prendendo una pausa: la quarta giornata si è disputata lo scorso weekend (25-26 ottobre), ma non si scenderà in campo né nel weekend alle porte (1-2 novembre) e nemmeno il prossimo (8-9 novembre). Bisognerà aspettare addirittura domenica 16 novembre per tornare in scena, con la disputa di sette incontri spalmati nel corso del pomeriggio. Gli appassionati italiani stanno seguendo il torneo con attenzione, vista la presenza di due azzurre che in estate hanno vinto la Nations League e i Mondiali dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sylla e Orro non giocano in Turchia, il campionato va in pausa: quando tornano e prossime avversarie

