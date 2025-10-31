Sydney Sweeney parla di empowerment in abito trasparente | bisogna nascondere il corpo per essere prese sul serio?

Invitata alla serata di "Variety" in qualità di rappresentante dell'empowerment femminile, Sydney Sweeney ha scelto un nude look trasparente diventato virale: il vestito è in contraddizione col tema della serata?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Al Power of Women LA di Variety, Sharon Stone è salita sul palco per consegnare un premio a Sydney Sweeney. Le due sono insieme nel cast della terza stagione di Euphoria. Negli ultimi mesi Sweeney è finita al centro di discussioni per la campagna Ameri - facebook.com Vai su Facebook

Sydney Sweeney prossima Bond Girl? L'attrice è reticente, Bezos la vedrebbe nella parte - X Vai su X

Sydney Sweeney parla di empowerment in abito trasparente: bisogna nascondere il corpo per essere prese sul serio? - Invitata alla serata di "Variety" in qualità di rappresentante dell'empowerment femminile, Sydney Sweeney ha scelto un nude look trasparente ... Da fanpage.it

Sidney Sweeney, il décolleté in trasparenza parla di empowerment femminile - Sweeney ha gestito le polemiche con professionalità, trasformando le critiche in un’occasione per parlare di autenticità e fiducia in sé stesse. Scrive iodonna.it

Sydney Sweeney quasi nuda sul red carpet: il look trasparente che ha fatto impazzire (e discutere) i social - Sydney Sweeney quasi nuda al Power of Women 2025: l’abito trasparente di Christian Cowan divide il web tra applausi, critiche e difese vip. Secondo rumors.it