Sydney Sweeney | Concludere la terza stagione di Euphoria sarà agrodolce ed emozionante

Metropolitanmagazine.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sydney Sweeney si sta preparando all’emozione che proverà nel concludere le riprese della terza stagione di “Euphoria”. L’attrice di Cassie Howard è stata premiata alla cerimonia “Power of Women 2025” di Variety a Los Angeles. Ha annunciato che tornerà per gli ultimi due giorni di riprese della terza stagione di “ Euphoria “, giovedì e domenica. “ Sarà un momento davvero agrodolce “, ha detto Sweeney a Variety a proposito della conclusione della stagione sul red carpet di Power of Women. “ Sono un po’ terrorizzata all’idea di quanto sarà emozionante. È stato un viaggio incredibile. Ho vissuto tutti i miei vent’anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

