Sydney Sweeney | Concludere la terza stagione di Euphoria sarà agrodolce ed emozionante
Sydney Sweeney si sta preparando all’emozione che proverà nel concludere le riprese della terza stagione di “Euphoria”. L’attrice di Cassie Howard è stata premiata alla cerimonia “Power of Women 2025” di Variety a Los Angeles. Ha annunciato che tornerà per gli ultimi due giorni di riprese della terza stagione di “ Euphoria “, giovedì e domenica. “ Sarà un momento davvero agrodolce “, ha detto Sweeney a Variety a proposito della conclusione della stagione sul red carpet di Power of Women. “ Sono un po’ terrorizzata all’idea di quanto sarà emozionante. È stato un viaggio incredibile. Ho vissuto tutti i miei vent’anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
