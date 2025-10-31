SWITCH SaltyNX 1.56 | Risolto il consumo eccessivo della CPU e nuove funzioni per gli sviluppatori

La scena homebrew per Nintendo Switch si arricchisce con un nuovo aggiornamento di uno dei suoi strumenti più versatili: SaltyNX è ora alla versione 1.5.6. Questa release porta con sé una correzione importante per un fastidioso bug e apre nuove possibilità per gli sviluppatori di plugin e mod. Cos’è SaltyNX?. Per chi non lo conoscesse, SaltyNX è un sysmodule che permette di iniettare codice personalizzato nei giochi per Nintendo Switch. È la base fondamentale per strumenti molto popolari come: NX-FPS: Per monitorare le statistiche delle prestazioni e sbloccare gli FPS.. ReverseNX-RT: Per cambiare dinamicamente il profilo grafico (dockedhandheld). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net