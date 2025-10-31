Svolta trasporti | Busitalia garantisce una corsa intermedia per i pendolari
Le proteste legittime del sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, in rappresentanza di 24mila cittadini in difficoltà sul fronte del trasporto pubblico, oggi 31 ottobre hanno avuto già un risultato positivo. Busitalia in una nota inviata al primo cittadino ha riferito: «La informiamo che, a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Rimini Calcio. La svolta è vicina: la multinazionale è pronta a chiudere. Nel pacchetto anche il debito Rota (VR TRASPORTI) - facebook.com Vai su Facebook