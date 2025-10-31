Sversamento di liquami direttamente in un tombino | imprenditore incastrato da droni e dashcam
PORTO CESAREO – Sversamento di liquami direttamente in un tombino, causando malfunzionamenti alla rete e odori nocivi: imprenditore incastrato dai droni e dalle dashcam dei carabinieri. Nelle scorse ore, infatti, un 39enne è stato denunciato a Porto Cesareo, con l’accusa di sversamenti illeciti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ULTIM'ORA. ATTENZIONE AUTOMOBILISTI! GRAVE SVERSAMENTO DI LIQUAMI FOGNARI DAL DEPURATORE SULLA STRADA. LA VERGOGNA CONTINUA!!! - facebook.com Vai su Facebook
Sversava liquami nella rete fognaria di Porto Cesareo: imprenditore locale incastrato dai droni VIDEO - L’uomo, segnalato alla Procura di Lecce, avrebbe causato malfunzionamenti e cattivi odori con scarichi illeciti effettuati tramite autospurgo ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Liquami in viale Regione Siciliana - Da diverse settimane, in viale Regione Siciliana all’altezza del civico 2246 all’incrocio con via Aldo Pinelli, vicino agli uffici del Fondo pensioni della Regione Siciliana, si verifica un grave e co ... Secondo palermotoday.it
Sversamento di liquami, sos lanciato dai cittadini: "Aveva ceduto l’impianto di sollevamento acque" - Mobilitazione generale, l’altro pomeriggio a San Martino in Rio, a causa del cedimento nell’impianto di sollevamento acque tra San Martino in Rio e Prato di Correggio, con conseguente fuoriuscita di ... Riporta ilrestodelcarlino.it