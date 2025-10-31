Sventato tentativo di furto in un’azienda di trasporti | VIDEO

Nel pomeriggio di ieri (30 ottobre), un tentativo di furto in un’azienda di trasporti di Capua è stato sventato grazie all’intervento tempestivo dei Guardiani e Supervisori BOR, in collaborazione con l’istituto di vigilanza privata VIS.Secondo quanto ricostruito, due soggetti sconosciuti si sono. 🔗 Leggi su Casertanews.it

