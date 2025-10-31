Sventato attacco terroristico in Michigan l’Fbi | Volevano colpire ad Halloween
Washington, 31 ottobre 2025 – Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha fatto sapere di aver sventato un potenziale attacco terroristico durante il weekend di Halloween in Michigan, arrestando diversi sospettati. A darne notizia su X è stato lo stesso direttore dell’agenzia governativa statunitense, Kash Patel. "Questa mattina, l'Fbi ha arrestato diversi soggetti in Michigan che stavano presumibilmente pianificando un attacco violento durante il weekend di Halloween", ha scritto, annunciando a breve altri dettagli sull’operazione. "Grazie agli uomini e alle donne dell'Fbi e alle forze dell'ordine che sono di guardia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, portando avanti con determinazione la missione di difendere la patria", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
