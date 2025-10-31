Svastiche sui muri risate e selfie nei forni crematori L’allarme del direttore del memoriale di Buchenwald l’ideologia neonazista e il fattore Afd
Su quello che rimane dei muri di Buchenwald, località che fino a ottant’anni fa ospitava un campo di concentramento nazista, ogni giorno vengono appiccicati adesivi con la svastica. Il silenzio rispettoso spesso e volentieri è squarciato da qualche bravata: «Heil Hitler», o « Sieg Heil ». Sono circa 40 le denunce che il memoriale di Buchenwald, diretto dallo storico Jens-Christian Wagner, è stato costretto a sporgere solo nel mese di luglio. «Va sempre peggio. Ora i ragazzi si infilano nei forni crematori e si fotografano a vicenda. Uno è entrato con un simbolo di suprematismo bianco, altri entrano e ridono», ha detto a Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online
