Svaligiata una tabaccheria assalto della banda del tombino
Bientina, 31 ottobre 2025 – In sei, arrivati con due auto, hanno svaligiato la tabaccheria-ricevitoria numero 9 di Paolo Giannini, in via Iacopo Del Polta a Bientina. È successo a mezzanotte e mezzo di ieri, giovedì. Il danno è ingente. Secondo il proprietario, supera i 15mila euro. I malviventi, tutti incappucciati e travisati per non essere riconosciuti, hanno sfondato un vetro della porta con un tombino. Una volta dentro, in pochissimi secondi hanno portato via sigarette e altri oggetti. Rotto anche un computer e scassinato il registratore di cassa. “Ho dormito qui ieri notte – dice il proprietario Paolo Giannini – perché dal vetro rotto chiunque sarebbe potuto entrare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
