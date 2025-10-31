supermercati conad dalla bei arrivano 40 milioni per la transizione energetica

Roma, 31 ottobre 2025 – È il primo esempio in Italia di prestito targato Bei (Banca Europea per gli Investimenti) a favore di un’insegna della grande distribuzione organizzata, nonché il primo nel mondo cooperativo. Nei giorni scorsi, la Banca europea per gli investimenti (Bei) e Commercianti indipendenti associati (Cia), una delle cooperative socie del consorzio nazionale Conad, hanno siglato un accordo di finanziamento da 40 milioni di euro per sostenere la transizione energetica dei supermercati a marchio Conad aderenti alla rete Cia, localizzati principalmente nel Centronord Italia. Le finalità dell’accordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

