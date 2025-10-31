Superluna del Castoro 2025 la più grande dell’anno | quando e come vederla

Il 5 novembre 2025 si preannuncia come una data da segnare sul calendario per tutti gli appassionati di astronomia e per chiunque desideri assistere a uno spettacolo celeste mozzafiato. Il cielo notturno ci offrirà, infatti, la visione della Superluna più grande dellanno, la seconda di tre previste nel corso del 2025. Il nostro satellite naturale sarà il protagonista indiscusso di questo show tra le stelle, un evento che, condizioni meteorologiche permettendo, potrà essere ammirato anche a occhio nudo. Nonostante le variazioni di dimensione e luminosità possano essere sottili, la sua vicinanza alla Terra aggiunge un fascino particolare a questa meraviglia celeste, trasformandola in un’occasione imperdibile per connettersi con l’immensità del firmamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

