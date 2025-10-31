Superlega Sebastian Solè e la ricetta affinchè la Sir vinca a Modena | Fare quasi tutto bene
Ritrovata la vittoria piena la Sir Susa Scai Perugia non vuole fermarsi. Nemmeno se la prossima partita non sarà sicuramente di quelle malleabili.Domenica prossima si gioca a Modena per il big match della quarta giornata e i Block Devils dovranno dimostrare si essere in palla: l'obbiettivo, oltre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
