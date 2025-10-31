Superenalotto numeri e combinazione vincente 31 ottobre

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, venerdì 31 ottobre, del Superenalotto. Centrati tre '5' che vincono 45.691,90 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 72.500.000 euro. Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

