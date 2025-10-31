Suolo in 18 anni nella Bergamasca spariti 8.540 campi da calcio
IL RAPPORTO. L’Ispra: centomila abitanti in più. La nostra provincia 20ª in Italia. In pianura 9 Comuni «erosi» su 10: in testa c’è Caravaggio, terzo Treviglio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In quindici anni di governo Zaia sono stati cementificati 43 mila ettari di suolo. - facebook.com Vai su Facebook
Da anni Unifi lavora su un terreno complesso: quello della scuola in ospedale e dell’istruzione domiciliare, dove il diritto allo studio incontra la necessità della cura. L'intervento di Vanna Boffo, direttrice del Forlilpsi. https://u.garr.it/IUZJZ - X Vai su X
Suolo, in 18 anni nella Bergamasca spariti 8.540 campi da calcio - In pianura 9 Comuni «erosi» su 10: in testa c’è Caravaggio, terzo Treviglio. Si legge su ecodibergamo.it
Bergamo, consumo del suolo alle stelle: come 184 campi da calcio. Maglia nera in città, ma l'assessore Valesini spiega: «Nel rapporto aree di cantiere che torneranno verdi» - Continua a crescere il consumo di suolo in provincia di Bergamo che segna il dato più alto del triennio: nel 2024 122 ettari di verde, pari a 184 campi da calcio, sono stati rimpiazzati da case, strad ... Segnala bergamo.corriere.it
Consumo di suolo, Bergamo al terzo posto in Lombardia - Ma Palafrizzoni contesta lo studio: conteggiati cantieri Teb e ferroviari. Riporta ecodibergamo.it