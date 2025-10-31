Suolo in 18 anni nella Bergamasca spariti 8.540 campi da calcio

Ecodibergamo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL RAPPORTO. L’Ispra: centomila abitanti in più. La nostra provincia 20ª in Italia. In pianura 9 Comuni «erosi» su 10: in testa c’è Caravaggio, terzo Treviglio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

