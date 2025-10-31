Summonte chiusura edifici pubblici e scuola dopo i controlli sismici

Il sindaco di Summonte, Ivo Capone, ha annunciato la chiusura immediata dell'edificio comunale e della scuola del paese a seguito delle verifiche tecniche condotte dopo i recenti eventi sismici.La decisione, presa in via d'urgenza, è stata motivata dalla relazione tecnica che ha evidenziato la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sagra della Castagna - Summonte (AV) - facebook.com Vai su Facebook

Efficientamento degli edifici pubblici, bando chiude l'8 agosto - Sta per chiudersi il bando SEED PA, (sigla che sta per sostenibilità ed efficienza energetica degli edifici pubblici) per cui Regione Lombardia ha stanziato 33,8 milioni di euro. Si legge su ansa.it

Al via pano di efficientamento energetico per edifici pubblici - La Regione Sardegna ha recentemente pubblicato sul proprio sito istituzionale l'avviso "Efficientamento energetico degli edifici pubblici", che ha come obiettivo la selezione delle opere da finanziare ... Secondo ansa.it