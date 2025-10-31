Summonte chiuse la sede comunale e la scuola di via Piana dopo il sisma del 24 ottobre

La sede del Comune di Summonte è stata chiusa al pubblico. In via precauzionale è stato sospeso anche il funzionamento del plesso scolastico di via Piana. La decisione è stata adottata dal sindaco Ivo Capone al termine delle verifiche condotte dopo il terremoto di magnitudo 4.0 che ha interessato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

