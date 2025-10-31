Ha fatto bene o ha fatto male il governo italiano a congelare l’aumento dell’età pensionabile nel 2027 per i lavori gravosi o usuranti? Una domanda quasi incomprensibile per i nostri alleati e partner economici più vicini: la Francia e la Germania. Due paesi con problemi demografici analoghi a quello italiano (oltralpe in verità si fanno un po’ più figli che in Italia, ma sempre meno del tasso di sostituzione): fertilità ai minimi, natalità fiacca e una popolazione di teste grigie sempre più grande e sempre più anziana in virtù anche di sistemi sanitari di prim’ordine. Due paesi, dunque, come l’Italia, con un numero crescente di pensionati ma due paesi, a differenza del nostro, che non si preoccupano della sostenibilità del proprio sistema previdenziale e non fanno nulla per metterci una pezza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sulle pensioni l’Italia può dare lezioni di austerità alla Germania