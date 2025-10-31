Sulle orme di Artusi Un viaggio nel cuore della tradizione bolognese
Un menu che racconta la storia, sulle orme di Pellegrino Artusi e delle ricette della tradizione bolognese, sottratte ai bauli delle nonne. Un ponte tra passato e presente voluto da Corrado Parisi e Moreno Bicocchi (nella foto)– rispettivamente chef executive e chef resident della trattoria ’ La Corte Galluzzi ’, nel cuore medievale di Bologna. "Abbiamo voluto omaggiare Artusi – spiega Parisi – studiando un percorso che va dall’antipasto al dolce. Ma è la cucina tradizionale bolognese che ci rappresenta pienamente. Proposte pensate per dare giustizia alla sapiente cucina di casa, quella delle nonne e delle zie, troppo spesso ritenuta superata e antiquata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
