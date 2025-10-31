Sulla sicurezza Amati al sindaco | Riapre la caserma?
ARCIDOSSO A qualche mese di distanza dalla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, a marzo scorso, la consigliera comunale Guendalina Amati, capogruppo di Rinasci Arcidosso e rappresentante di Fratelli d’Italia, chiede chiarimenti al sindaco Jacopo Marini sui risultati concreti delle misure discusse in quell’occasione. Alla riunione di marzo avevano partecipato il prefetto, i sindaci dei comuni amiatini, il questore, i comandanti provinciali di carabinieri, guardia di finanza e polizia provinciale, con l’obiettivo di affrontare le problematiche del territorio in materia di sicurezza, controlli e coordinamento tra forze dell’ordine e amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
