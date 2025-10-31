Sudan una guerra nell’ombra dove brillano oro algoritmi e smania di potere

31 ott 2025

Dal Darfur ai social, la guerra tra l’esercito e le milizie si combatte anche online. L’oro finanzia le armi, i bot diffondono propaganda e il silenzio mediatico sul Sudan diventa una strategia. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Sudan, una guerra nell’ombra dove brillano oro, algoritmi e smania di potere

sudan guerra nell8217ombra brillanoSudan, una guerra nell’ombra dove brillano oro, algoritmi e smania di potere - L’oro finanzia le armi, i bot diffondono propaganda e il silenzio mediatico sul Sudan diventa una strategia ... Come scrive wired.it

Oltre alla guerra civile il Sudan ha un altro problema: le malattie - In Sudan è in corso da oltre due anni una guerra civile che ha provocato una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. Da ilpost.it

Il dramma del Sudan tra guerra e frane - Il Paese è devastato da una guerra civile cominciata nel 2023 e persino la roccaforte di Port Sudan, considerata inespugnabile, sede del governo legittimo e rifugio degli sfollati scappati alla ... Secondo tg24.sky.it

