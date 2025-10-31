Sudan una guerra nell’ombra dove brillano oro algoritmi e smania di potere

Dal Darfur ai social, la guerra tra l’esercito e le milizie si combatte anche online. L’oro finanzia le armi, i bot diffondono propaganda e il silenzio mediatico sul Sudan diventa una strategia. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Sudan, una guerra nell’ombra dove brillano oro, algoritmi e smania di potere

La guerra sudanese infuria in Darfur tra le forze paramilitari e l'esercito: oltre 150mila morti e 14 milioni di sfollati. Immagini raccapriccianti da Al-Fashir, capitale settentrionale sotto assedio. Una catastrofe umanitaria che preoccupa l'Onu - facebook.com Vai su Facebook

Il Sudan, le piazze vuote e le guerre dimenticate Nella consueta pillola, la riflessione del Direttore sulla guerra dimenticata in Sudan e sulla mancanza di attenzione mediatica RID, ieri come oggi, non ci sta. - X Vai su X

Sudan, una guerra nell’ombra dove brillano oro, algoritmi e smania di potere - L’oro finanzia le armi, i bot diffondono propaganda e il silenzio mediatico sul Sudan diventa una strategia ... Come scrive wired.it

Oltre alla guerra civile il Sudan ha un altro problema: le malattie - In Sudan è in corso da oltre due anni una guerra civile che ha provocato una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. Da ilpost.it

Il dramma del Sudan tra guerra e frane - Il Paese è devastato da una guerra civile cominciata nel 2023 e persino la roccaforte di Port Sudan, considerata inespugnabile, sede del governo legittimo e rifugio degli sfollati scappati alla ... Secondo tg24.sky.it