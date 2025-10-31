Sucic la luce da un gol nella notte Inter ai piedi del talento in decollo

Una giocata con la suola e il mondo interista è ai piedi di Petar Sucic. Il giovane allievo che prende il posto dell’infortunato maestro, Henrikh Mkhitaryan, andando anche oltre le carenze del compagno, che da mesi lamenta una personale idiosincrasia con la porta e ora affronta il percorso di recupero da un delicato problema muscolare. Non il centrocampista croato, intuizione invernale di Ausilio con vista sull’estate. Mentre era fermo per un grave infortunio, il ds interista lo ha strappato alla Dinamo Zagabria per 14 milioni, più altri 2,5 di bonus e una percentuale del 10% sulla rivendita, prenotandolo in vista del Mondiale per club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sucic, la luce da un gol nella notte. Inter ai piedi del talento in decollo

Altri contenuti sullo stesso argomento

? Per chi ha sempre visto una luce speciale in Petar Sucic. Per chi ha saputo attendere che l'estro del centrocampista croato potesse emergere nella sua lucentezza. ? Perché quando le potenzialità sono evidenti, la rinuncia non dev'essere contem - facebook.com Vai su Facebook

Doppietta di Calha. Vittoria ampiamente meritata, ottenuta con cattiveria, carattere e qualità. Da applausi Bisseck, impeccabile da centrale, e Sucic, che dopo un primo tempo duro rientra in campo e accende la luce, trascinando l’Inter verso una vittoria da gran - X Vai su X

Sucic, la luce da un gol nella notte. Inter ai piedi del talento in decollo - Il giovane allievo che prende il posto dell’infortunato maestro, Henrikh Mkhitaryan, andando anche oltre le carenze del compagn ... Secondo msn.com

Sucic, la prodezza nella notte magica finita sotto una piramide umana - Calhanoglu capocannoniere: "Vogliamo lottare per tutto". Scrive tuttosport.com

Inter, Sucic: "Mi sto adattando bene. Il gol non è il mio primo pensiero" - Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai canali ufficiali del club nerazzurro, parlando così poco prima del match contro lo Slavia Praga: "Sono molto felice quando segno, ma credo che ... Come scrive m.tuttomercatoweb.com