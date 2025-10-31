Sucic la luce da un gol nella notte Inter ai piedi del talento in decollo

Sport.quotidiano.net | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giocata con la suola e il mondo interista è ai piedi di Petar Sucic. Il giovane allievo che prende il posto dell’infortunato maestro, Henrikh Mkhitaryan, andando anche oltre le carenze del compagno, che da mesi lamenta una personale idiosincrasia con la porta e ora affronta il percorso di recupero da un delicato problema muscolare. Non il centrocampista croato, intuizione invernale di Ausilio con vista sull’estate. Mentre era fermo per un grave infortunio, il ds interista lo ha strappato alla Dinamo Zagabria per 14 milioni, più altri 2,5 di bonus e una percentuale del 10% sulla rivendita, prenotandolo in vista del Mondiale per club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sucic la luce da un gol nella notte inter ai piedi del talento in decollo

© Sport.quotidiano.net - Sucic, la luce da un gol nella notte. Inter ai piedi del talento in decollo

Altri contenuti sullo stesso argomento

sucic luce gol notteSucic, la luce da un gol nella notte. Inter ai piedi del talento in decollo - Il giovane allievo che prende il posto dell’infortunato maestro, Henrikh Mkhitaryan, andando anche oltre le carenze del compagn ... Secondo msn.com

sucic luce gol notteSucic, la prodezza nella notte magica finita sotto una piramide umana -  Calhanoglu capocannoniere: "Vogliamo lottare per tutto". Scrive tuttosport.com

Inter, Sucic: "Mi sto adattando bene. Il gol non è il mio primo pensiero" - Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai canali ufficiali del club nerazzurro, parlando così poco prima del match contro lo Slavia Praga: "Sono molto felice quando segno, ma credo che ... Come scrive m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Sucic Luce Gol Notte