Sucic Inter spunta il retroscena | Ausilio ha bruciato così le Milan e Juve

Inter News 24 Sucic Inter, le ultime sulla centralità nel progetto di Chivu per il giovane centrocampista croato ex Dinamo Zagabria. Tutti i dettagli in merito. Nel suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari, esperto di mercato, ha svelato un retroscena importante legato all’arrivo di Petar Sucic all’ Inter. Il giovane centrocampista croato, oggi considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo, era seguito da numerosi top club, ma i nerazzurri riuscirono a chiudere l’operazione con largo anticipo. Il direttore sportivo Piero Ausilio completò infatti l’accordo con la Dinamo Zagabria già nelle fasi finali del 2024, quando il giocatore stava vivendo uno dei momenti più difficili della sua carriera. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic Inter, spunta il retroscena: Ausilio ha bruciato così le Milan e Juve

