Sucic Inter il croato incanta | dal gol alla Fiorentina al sogno di diventare titolare fisso di Chivu

Inter News 24 Sucic Inter, il centrocampista nerazzurro pronto a fare il salto di qualità: il progetto di Chivu per il giovane giocatore. Il gol spettacolare siglato contro la Fiorentina è solo la ciliegina su una prestazione di altissimo livello per Petar Sucic, centrocampista croato classe 2003 che si sta prendendo l’ Inter a forza di talento e maturità. Con l’infortunio di Henrikh Mkhitaryan, il numero 21 nerazzurro è pronto a diventare un titolare stabile nello scacchiere di Cristian Chivu, come racconta La Gazzetta dello Sport. «All’inizio i compagni lo prendevano in giro, gracile e timido com’era, ma in campo si trasformava. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sucic Inter, il croato incanta: dal gol alla Fiorentina al sogno di diventare titolare fisso di Chivu

